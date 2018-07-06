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Экономика

Татарстан заинтересован в развитии отношений с ОАЭ

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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань. Архивное фотоГород Казань. Архивное фото
© Depositphotos / MaykovNikita

КАЗАНЬ, 6 июл — РИА Новости. Объединённые Арабские Эмираты являются одним из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических контактов, и Татарстан готов активно участвовать в расширении российско-эмиратского сотрудничества на региональном уровне, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян во время встречи. 20 апреля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов
Президент Татарстана в пятницу встретился с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Зайедом Аль Нахайяном, который участвует в работе в Казани межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в качестве сопредседателя. Сопредседателем с российской стороны является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"ОАЭ – один из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических контактов. Правительства и деловые круги наших государств прилагают усилия по расширению сотрудничества в различных сферах. Со своей стороны, Татарстан готов активно участвовать в данных процессах на региональном уровне", — цитирует слова Минниханова в ходе встречи его пресс-служба.

Сегодня Татарстан, по словам Минниханова, придает большое значение развитию связей с ОАЭ. Он подчеркнул важность обмена делегациями, участия в совместных мероприятиях и бизнес-форумах. Все эти мероприятия, по его мнению, ориентируют деловые круги на долговременное сотрудничество, достижение конкретных результатов.

Генеральный директор группы Исламского Банка Дубая Аднан Чилван (справа) на пленарном заседании Россия – Исламский мир: драйвер международной экономики. 10 мая 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Глава Исламского банка Дубая сообщил об условиях открытия филиала в Казани
Президент Татарстана отметил, что именно после контактов с представителями ОАЭ было принято решение о продвижении и развитии в Татарстане халяльного образа жизни. По этому вопросу ведется активная работа с центром развития исламской экономики Дубая. По информации Минниханова, сегодня в России проживает порядка 20-25 миллионов мусульман, и халяльный образ жизни востребован. Это, в том числе, развитие таких отраслей, как медицина, туризм и других.

По словам Минниханова, Татарстан готов продвигать выпускаемую в республике продукцию на рынок ОАЭ, в том числе и продукцию оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, хорошие возможности для расширения сотрудничества есть, по его мнению, в сфере образования, культуры, спорта и туризма. Он также подчеркнул, что ОАЭ – излюбленное место места отдыха татарстанских туристов, между Казанью и Дубаем налажено прямое авиасообщение. Президент Татарстана предложил рассматривать республику как место отдыха и путешествий для туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. "В Татарстане туристы из ОАЭ будут желанными гостями", — сказал он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Минниханов: налоговые изменения не должны ухудшать положение предприятий
Пресс-служба отмечает, что Абдалла бен Зайед Аль Нахайян в ходе встречи высоко оценил роль Татарстана в укреплении доверия между Россией и ОАЭ, в дальнейшем развитии отношений и связей России с исламским миром. По его словам, для дальнейшего развития отношений есть потенциал в таких областях, как сервис, инфраструктура, туризм и другие. "Нам важны отношения с вашей республикой", — сказал Абдалла бен Зайед Аль Нахайян и выразил надежду, что еще побывает с визитом в Татарстане для активизации отношений.

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0
Уругвай
2
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06 июля 21:00
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