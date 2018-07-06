Татарстан заинтересован в развитии отношений с ОАЭ

КАЗАНЬ, 6 июл — РИА Новости. Объединённые Арабские Эмираты являются одним из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических контактов, и Татарстан готов активно участвовать в расширении российско-эмиратского сотрудничества на региональном уровне, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"ОАЭ – один из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических контактов. Правительства и деловые круги наших государств прилагают усилия по расширению сотрудничества в различных сферах. Со своей стороны, Татарстан готов активно участвовать в данных процессах на региональном уровне", — цитирует слова Минниханова в ходе встречи его пресс-служба.
Сегодня Татарстан, по словам Минниханова, придает большое значение развитию связей с ОАЭ. Он подчеркнул важность обмена делегациями, участия в совместных мероприятиях и бизнес-форумах. Все эти мероприятия, по его мнению, ориентируют деловые круги на долговременное сотрудничество, достижение конкретных результатов.
По словам Минниханова, Татарстан готов продвигать выпускаемую в республике продукцию на рынок ОАЭ, в том числе и продукцию оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, хорошие возможности для расширения сотрудничества есть, по его мнению, в сфере образования, культуры, спорта и туризма. Он также подчеркнул, что ОАЭ – излюбленное место места отдыха татарстанских туристов, между Казанью и Дубаем налажено прямое авиасообщение. Президент Татарстана предложил рассматривать республику как место отдыха и путешествий для туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. "В Татарстане туристы из ОАЭ будут желанными гостями", — сказал он.
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