Тверской вагоностроительный завод поставил 20 вагонов в Белоруссию

ТВЕРЬ, 6 июл — РИА Новости. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) поставил 20 пассажирских вагонов модели 61-4447 для Белорусской железной дороги; договор поставки подписан между ТВЗ и лизинговой компанией ООО "БелВЭБлизинг", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Вагоны рассчитаны на движение со скоростью 160 километров в час и оборудованы в соответствии с современными требованиями комфорта и безопасности.
"С 1998 года ТВЗ поставил в Белоруссию более 90 вагонов и 57 вагонокомплектов для их последующей сборки. Содействие загрузке производственных мощностей и обеспечение стабильной работы предприятий — одна из ключевых задач правительства Тверской области", — отмечается в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в марте 2018 года губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в подписании контракта на поставку 23 электропоездов "Иволга", который ТВЗ заключил с Центральной пригородной пассажирской компанией. Сумма контракта превышает 11,7 миллиарда рублей. Составы производства ТВЗ будут работать на маршруте проекта "Московские центральные диаметры" Лобня — Одинцово.
В январе 2018 года с работой ТВЗ и его продукцией ознакомился президент России Владимир Путин. Гендиректор завода рассказал главе государства о производственных показателях и эффективности мер господдержки, которые были реализованы в предыдущие годы. Он показал президенту линию сборки современных электропоездов "Иволга" и рассказал об особенностях этих составов. Также Путину показали выпускаемые на ТВЗ двухэтажные вагоны и низкопольные трамваи.
Продукция поставляется для железных дорог России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Монголии. Поезда, сформированные из вагонов производства ТВЗ, курсируют также по международным маршрутам до Хельсинки, Ниццы, Софии, Белграда, Варшавы и других городов Европы, а изготовленные на заводе трамваи обслуживают жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону и Твери.