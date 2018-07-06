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Экономика

Тверской вагоностроительный завод поставил 20 вагонов в Белоруссию

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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВагоносборочный цех Тверского вагоностроительного завода. Архивное фотоВагоносборочный цех Тверского вагоностроительного завода. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТВЕРЬ, 6 июл — РИА Новости. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) поставил 20 пассажирских вагонов модели 61-4447 для Белорусской железной дороги; договор поставки подписан между ТВЗ и лизинговой компанией ООО "БелВЭБлизинг", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Вагоны рассчитаны на движение со скоростью 160 километров в час и оборудованы в соответствии с современными требованиями комфорта и безопасности.

"С 1998 года ТВЗ поставил в Белоруссию более 90 вагонов и 57 вагонокомплектов для их последующей сборки. Содействие загрузке производственных мощностей и обеспечение стабильной работы предприятий — одна из ключевых задач правительства Тверской области", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в марте 2018 года губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в подписании контракта на поставку 23 электропоездов "Иволга", который ТВЗ заключил с Центральной пригородной пассажирской компанией. Сумма контракта превышает 11,7 миллиарда рублей. Составы производства ТВЗ будут работать на маршруте проекта "Московские центральные диаметры" Лобня — Одинцово.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра низкопольного трамвая в цехе Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Россия готова кредитовать зарубежных покупателей трамваев и вагонов ТВЗ
"Обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие Тверского вагоностроительного завода — крупнейшего машиностроительного предприятия региона. Это один из самых активных участников реализации политики импортозамещения в Тверской области. Яркий пример — начало серийного производства электропоезда "Иволга", — привели в пресс-службе слова из отчета губернатора о деятельности правительства за 2017 год перед депутатами Заксобрания региона.

В январе 2018 года с работой ТВЗ и его продукцией ознакомился президент России Владимир Путин. Гендиректор завода рассказал главе государства о производственных показателях и эффективности мер господдержки, которые были реализованы в предыдущие годы. Он показал президенту линию сборки современных электропоездов "Иволга" и рассказал об особенностях этих составов. Также Путину показали выпускаемые на ТВЗ двухэтажные вагоны и низкопольные трамваи.

Новые российские трамваи Витязь-М. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Верхневолжье поставит около сотни трамваев "Витязь-М" в Москву в 2018 году
ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") специализируется на выпуске одно- и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международного сообщения, различных типов грузовых вагонов и вагонов спецназначения, тележек для подвижного состава магистральных железных дорог, а также электропоездов нового поколения, участвует в производстве вагонов метро и низкопольных трамваев. Мощность предприятия — более 1 тысячи вагонов в год, на заводе трудятся свыше 6,1 тысячи человек.

Продукция поставляется для железных дорог России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Литвы, Монголии. Поезда, сформированные из вагонов производства ТВЗ, курсируют также по международным маршрутам до Хельсинки, Ниццы, Софии, Белграда, Варшавы и других городов Европы, а изготовленные на заводе трамваи обслуживают жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону и Твери.

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