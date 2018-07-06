Россия ввела дополнительные пошлины на американские товары

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия ввела дополнительные пошлины на ряд американских товаров, сообщило Минэкономразвития. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.

Этот шаг стал ответом на введение Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий. Мера коснется продукции, аналоги которой производятся в России. Размер дополнительных сборов составит от 25 до 40 процентов.

"В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно", — отметил глава министерства Максим Орешкин.

По его словам, ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 миллиона долларов.

На первом этапе объем пошлин составит 87,6 миллиона долларов в год — это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право. Сборы еще на 450 миллионов введут через три года или по решению ВТО, если организация сделает вывод о несоответствии американских мер ее правилам.

Пошлины на сталь и алюминий

В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов, в том числе из России. Вашингтон обосновал это соображениями национальной безопасности.

Многие торговые партнеры восприняли этот шаг негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.

В конце мая Москва уведомила ВТО о возможном введении пошлин на 537,6 миллиона долларов в год на американские товары. В июне Орешкин заявил, что страна введет пошлины на поставки из США строительно-дорожной техники и ряда других товаров, но лекарств среди них не будет.

В июне Россия также подала иск во Всемирную торговую организацию, обжаловав дополнительные пошлины США.