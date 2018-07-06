Греф объяснил, почему Сбербанк иногда останавливает операции по картам

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Выборочные остановки операций по картам Сбербанка, когда клиенты об этом не просили, вызывают много жалоб, но это необходимо для противодействия хакерам, сообщил в ходе Международного конгресса по кибербезопасности глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы мониторим каждую операцию, каждого клиента, стараемся понять необычные операции, останавливаем их, много жалоб получаем от клиентов, когда мы останавливаем операции, которые клиенты останавливать не хотели. Но тем не менее, это серьезная проблема (кибербезопасности — ред.)", — сказал Греф.

Он подчеркнул, что банк сейчас нуждается в помощи государства, в государственных программах, в сотрудничестве с масс-медиа, "чтобы до каждого довести правила гигиены кибербезопасности".

"Это можно сделать только вместе. И это очень серьезная задача для всех, и это не сделать щелчком пальцев, несмотря на использование нами сейчас тотально во всех наших операциях искусственного интеллекта", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 27 июня подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Законом закрепляется право банков на приостановление исполнения операции на срок не более двух рабочих дней в случае, если возникнут подозрения, что операция совершена без согласия клиента. Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента установит регулятор.

Проблема кибербезопасности продолжает оставаться одной из ключевых для российской экономики. Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей, мировой экономике — 1,5 триллиона долларов.