Греф объяснил, почему Сбербанк иногда останавливает операции по картам

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Выборочные остановки операций по картам Сбербанка, когда клиенты об этом не просили, вызывают много жалоб, но это необходимо для противодействия хакерам, сообщил в ходе Международного конгресса по кибербезопасности глава Сбербанка Герман Греф.
Он подчеркнул, что банк сейчас нуждается в помощи государства, в государственных программах, в сотрудничестве с масс-медиа, "чтобы до каждого довести правила гигиены кибербезопасности".
"Это можно сделать только вместе. И это очень серьезная задача для всех, и это не сделать щелчком пальцев, несмотря на использование нами сейчас тотально во всех наших операциях искусственного интеллекта", — сказал он.
Проблема кибербезопасности продолжает оставаться одной из ключевых для российской экономики. Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,1 триллиона рублей, мировой экономике — 1,5 триллиона долларов.