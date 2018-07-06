Фонд из ОАЭ подписал соглашение о входе в СП по проекту "Кортеж"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Арабский фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun (ОАЭ) подписал соглашение о входе в совместное предприятие по производству автомобилей Aurus проекта "Кортеж" и вложит в него 110 миллионов евро, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun (ОАЭ) войдет в совместное предприятие по производству и дистрибуции автомобилей класса "люкс" Aurus в качестве партнера. Заявление последовало за подписанием соглашения о совместном предприятии между DSDF, ФГУП "НАМИ", выступающим в качестве инжинирингового партнера, и ПАО "Соллерс" в качестве производственного партнера", — говорится в сообщении министерства.

"Мы сегодня переходим на новый этап по проекту "Кортеж", он теперь называется Aurus. Соглашение подразумевает инвестиции в проект компании Tawazun в части его дальнейшего развития", — подчеркнул глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как уточняется, DSDF инвестирует в совместное предприятие до 110 миллионов евро, которые будут направлены на разработку и производство автомобилей класса "люкс" гражданского назначения под новым брендом Aurus, а также линейки современных защищенных автомобилей. Совместными усилиями стороны намерены развивать серийное производство, дистрибьюцию и послепродажное обслуживание линейки этих автомобилей, а окончательные параметры сделки будут согласованы сторонами до конца текущего года, отмечает ведомство.