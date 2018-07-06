Евгений Касперский выступил за госрегулирование интернета вещей

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский считает необходимым введение госрегулирования в сфере интернета вещей (IоT) во избежание киберинцидентов.

"Чем меньше компания тратит на безопасность, которая делает IоT (технологии интернета вещей — ред.), тем быстрее она выходит на рынок и тем дешевле будут ее устройства. То есть, чем меньше тратится на безопасность, тем ближе победа на рынке. Как с этим бороться — у меня только один ответ: государственным регулированием. Государство должно сказать, что есть такие стандарты, по которым должны продаваться IоT на данной территории", — сказал Касперский, выступая на Международном конгрессе Сбербанка по кибербезопасности.

"Это примерно как контроль фармацевтики — она под строгим регулированием. Примерно то же самое должно быть в IоT ", — подчеркнул он.

"Интернет вещей" (Internet of Things, IoT) — это ряд устройств, которые подключены к интернету, управляются через него и могут с помощью него обмениваться данными друг с другом. К IoT относятся пользовательская электроника, например, гаджеты (фитнес-браслеты) и домашние устройства (веб-камеры, голосовые помощники, холодильники, стиральные машины и т.д.), а также промышленная электроника — роботы, датчики, сенсоры и т.д.