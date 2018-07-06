Российские нефтегазовые компании начали разведку на шельфе в Сирии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские компании начали геологоразведочные работы, а также работу по тепловым электростанциям (ТЭС) в Сирии; работой в этой стране заинтересованы "СТГ-инжиниринг", "Зарубежнефть", "Зарубежгеология", "Технопромэкспорт" и другие российские компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго.
В нефтегазовой отрасли совместно с сирийскими партнерами Россия изучает возможности восстановления нефтегазовых месторождений, нефтеперерабатывающих заводов, элементов инфраструктуры. "Проводится геологоразведка на суше и на шельфе", — сказали в Минэнерго.
В области электроэнергетики приоритетом для сирийской стороны является организация бесперебойного энергоснабжения городов и крупных населенных пунктов. "Российские компании принимают участие в проектах восстановления и модернизации ТЭС страны", — сообщили в пресс-службе.
В феврале министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что дорожная карта подписана также и в нефтегазовой отрасли, и российские компании рассматривают возможность проведения геологоразведки в Сирии и восстановления существующих месторождений. В апреле он сообщил, что компании приступили к работам в Сирии, не уточнив название компаний и вид работ.
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