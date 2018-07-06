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Экономика

СМИ сообщили об успешной атаке хакеров на российский банк

(обновлено: 09:26 06.07.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкХакерХакер
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Хакеры на этой неделе совершили первую успешную атаку на российский банк в 2018 году после затишья более чем в полгода, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на представителей нескольких кредитных организаций.

Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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По словам одного из собеседников издания, атакован ПИР-банк. Другой источник газеты уточнил, что с его корсчета в ЦБ в ночь на 4 июля злоумышленники вывели, по самым скромным подсчетам, более 58 миллионов рублей. В ПИР-банке подтвердили факт атаки. По словам аналитиков, хищение средств существенно не нарушит финансовую устойчивость банка, однако новая атака представляет угрозу для всего банковского рынка.

Председатель правления кредитной организации Ольга Колосова сообщила газете, что на данный момент сложно точно оценить размер хищения. Она уточнила, что вывод части похищенных средств удалось остановить, но большая часть потеряна безвозвратно. Денежные средства выведены веерной рассылкой на пластиковые карты физлиц в 22 банках из топ-50, большая часть денег обналичена уже в ночь хищения.

"Вирус, которым атакован банк, не подлежит идентификации имеющимися сейчас средствами, что было подтверждено сотрудниками ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ – ред.), с наибольшей вероятностью вирус проник в банк через фишинговое письмо", — приводит издание слова Колосовой.

Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Банк был вынужден 4 и 5 июля прекратить работу, поскольку злоумышленники фактически получили полный доступ к автоматизированному рабочему месту клиента Банка России, АРМ КБР, и могли выводить деньги с корсчета банка в ЦБ. При этом с 6 июля работа банка возобновится. В ЦБ также подтвердили хакерскую атаку, но подробностей не раскрывают. В регуляторе отметили, что ФинЦЕРТ проводил все необходимые мероприятия.

Атаки на банки, когда денежные средства выводились через платежную систему Банка России, были бичом кредитных организаций в 2016 году. Тогда хакеры похитили 1,5 миллиарда рублей, пишет газета. Осенью 2017 года, презентуя отчет ФинЦЕРТ, ЦБ заверял, что более атак на АРМ КБР не будет. Тем не менее, до конца года прошло две атаки с выводом средств с корсчета в ЦБ, общий ущерб от которых составил 54 миллиона рублей.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
А что, сложно установить физлиц, на чьи пластиковые карты выводились деньги? Если только они не за бугром...
08:48
06.07.2018
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Дмитрий Ковыляев
Вирус попал через "фишинговое письмо"? Т.е. корпоративная сеть не локализована и имеет выход в интернет по общедоступному каналу? Скорее всего сообщник преступников находится в банке. И возникают вопросы к ЦБ, это что за платежная межбанковская система, из которой возможно безнаказанное хищение денежных средств. Т.е. отсутствуют альтернативные каналы подтверждения транзакции ответственного лица? Вопросов слишком много к лучшему председателю центрального банка в мире по версии МВФ.
09:02
06.07.2018
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