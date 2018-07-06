ВТБ планирует начать перевод офисов в цифровой формат с 2019 года

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ВТБ, второй по активам российский банк, планирует постепенный перевод офисов в цифровой формат в начале 2019 года, сообщил в интервью РИА Новости член правления госбанка Владимир Верхошинский.

"Я ожидаю, что постепенный перевод наших офисов в такой цифровой формат мы начнем уже в начале 2019 года", — сказал он.

В рамках трансформации ВТБ сократит время обслуживания и улучшит взаимодействие клиентов с банком. "Ядром наших изменений, безусловно, станет концепция "безбумажного офиса", которую мы тестировали в прошлом году", — рассказал Верхошинский.

В текущем году с помощью такой технологии большинство операций в отделениях клиенты смогут делать без оформления бумажных копий договоров и квитанций. Кроме того, по словам члена правления ВТБ, в перспективе 2-3 лет в новых офисах будет внедрен ряд новых технологий обслуживания, в частности, возможность выбрать время посещения.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.