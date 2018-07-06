МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Александр Лесных. По данным Федерации автовладельцев России (ФАР), 76 процентов АЗС недоливают бензин. Обманывают серьезно — вплоть до 19 процентов оплаченного топлива. Какие заправки этим грешат и как с ними бороться — в материале РИА Новости.
Еще дороже
Весной из-за повышения цен на нефть и ослабления рубля заметно подорожал бензин. Чтобы исправить ситуацию, правительство с 1 июня снизило акцизы на топливо и отказалось от их планового увеличения с 1 июля. Кроме того, на время выработки дополнительных мер кабмин договорился с нефтяными компаниями о фиксации цен на уровне 30 мая.
Однако мошенничество с недоливом топлива способно все это перечеркнуть. Аналитики ФАР подсчитали, что в среднем из-за таких махинаций каждый литр обходится еще на 11 рублей дороже.
"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент нечестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой цене", — отметили представители организации.
Мелкие игроки
Автоэксперт Вячеслав Субботин объясняет это тем, что крупным брендам, давно зарекомендовавшим себя на рынке, это не нужно: для них такая экономическая выгода не сопоставима с репутационным ущербом, если обман всплывет наружу.
Хотя у частных заправщиков цена может быть ниже, не забывайте: скупой всегда платит дважды. Поэтому главный совет для тех, кто не хочет столкнуться с серьезным недоливом топлива, очень простой: заправляйтесь только на АЗС крупных сетей. Иначе потери могут быть весьма существенными.
"При таких махинациях ущерб — 100-300 рублей в денежном эквиваленте на каждый залитый бак", — отмечает эксперт. При самом плохом раскладе это примерно семь литров с заправки. То есть среднестатистический автомобиль проедет на 100 километров меньше, чем должен.
Ловкость рук
Другой прием — смешивание бензина с воздухом. Так, вертушка аппарата крутится не только от поступающего топлива, но и от воздуха. Разумеется, увидеть это невооруженным глазом невозможно.
Третий способ посложнее, но и к нему недобросовестные владельцы АЗС прибегают довольно часто.
"Есть специальные приспособления, позволяющие сделать насосной станции своего рода чип-тюнинг, как на любом автомобиле. Эти бустеры продаются на каждом углу. С их помощью меняется сигнал, который приходит с датчиков на центральный компьютер, показывающий объем топлива, залитый в бак", — объясняет эксперт.
Контрольный слив
Технически на каждой заправке можно потребовать контрольный слив в специальную десятилитровую емкость, однако если там промышляют недоливом, местные проверочные емкости с большой вероятностью будут с неправильной маркировкой.
Выходит, чтобы зафиксировать недолив таким способом, нужна собственная тара, но сперва придется получить экспертное заключение о корректности ее маркировки.
И даже в этом случае установить факт недолива должны проверяющие органы. Необходимо обращаться в Роспотребнадзор. Возникает вопрос: готовы ли вы ждать прибытия специалиста? Ведь машины обычно заправляют по дороге, между делом, и провести полдня на заправке даже из-за 300 рублей согласится далеко не каждый. Поэтому главный инструмент автовладельцев, не желающих платить заправщикам за воздух, — современные информационные технологии.
"Практически я вижу один-единственный выход — пользоваться соцсетями. Они играют огромную роль, ведь если все знают, что на какой-то определенной заправке водители сталкиваются с недоливом, ею просто никто не станет пользоваться", — рекомендует эксперт.