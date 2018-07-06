РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"До последней капли". Какие АЗС недоливают бензин и как с этим бороться

012645
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАвтозаправочная станция. Архивное фотоАвтозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Александр Лесных. По данным Федерации автовладельцев России (ФАР), 76 процентов АЗС недоливают бензин. Обманывают серьезно — вплоть до 19 процентов оплаченного топлива. Какие заправки этим грешат и как с ними бороться — в материале РИА Новости.

Автозаправочная станция
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
На российских заправках выявили недолив бензина

Еще дороже

Весной из-за повышения цен на нефть и ослабления рубля заметно подорожал бензин. Чтобы исправить ситуацию, правительство с 1 июня снизило акцизы на топливо и отказалось от их планового увеличения с 1 июля. Кроме того, на время выработки дополнительных мер кабмин договорился с нефтяными компаниями о фиксации цен на уровне 30 мая.

Однако мошенничество с недоливом топлива способно все это перечеркнуть. Аналитики ФАР подсчитали, что в среднем из-за таких махинаций каждый литр обходится еще на 11 рублей дороже.

"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент нечестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой цене", — отметили представители организации.

Мелкие игроки

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В Госдуме хотят рассмотреть вопрос ужесточения наказания за недолив топлива
Как правило, намеренным недоливом бензина занимаются компании, не принадлежащие известным сетям либо работающие по франшизе.

Автоэксперт Вячеслав Субботин объясняет это тем, что крупным брендам, давно зарекомендовавшим себя на рынке, это не нужно: для них такая экономическая выгода не сопоставима с репутационным ущербом, если обман всплывет наружу.

Хотя у частных заправщиков цена может быть ниже, не забывайте: скупой всегда платит дважды. Поэтому главный совет для тех, кто не хочет столкнуться с серьезным недоливом топлива, очень простой: заправляйтесь только на АЗС крупных сетей. Иначе потери могут быть весьма существенными.

"При таких махинациях ущерб — 100-300 рублей в денежном эквиваленте на каждый залитый бак", — отмечает эксперт. При самом плохом раскладе это примерно семь литров с заправки. То есть среднестатистический автомобиль проедет на 100 километров меньше, чем должен.

Ловкость рук

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Госдума приняла закон об НДД и снижении акцизов на топливо
Вообще, способов облегчить карман автовладельца через бензобак его машины несколько. Первый и самый простой — нагрев тары, в которой топливо хранится на заправке. Если холодную бочку с тысячей литров бензина выставить на солнце, то при достаточно теплой погоде его объем увеличится на 10-20 литров. Поскольку счетчик отмеряет объем, а не массу, топлива в баке окажется меньше, чем на экране бензоколонки.

Другой прием — смешивание бензина с воздухом. Так, вертушка аппарата крутится не только от поступающего топлива, но и от воздуха. Разумеется, увидеть это невооруженным глазом невозможно.

Третий способ посложнее, но и к нему недобросовестные владельцы АЗС прибегают довольно часто.

"Есть специальные приспособления, позволяющие сделать насосной станции своего рода чип-тюнинг, как на любом автомобиле. Эти бустеры продаются на каждом углу. С их помощью меняется сигнал, который приходит с датчиков на центральный компьютер, показывающий объем топлива, залитый в бак", — объясняет эксперт.

Контрольный слив

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Госдума рассмотрит в третьем чтении закон о снижении акцизов на топливо
Защититься от обмана на заправке сложно, но можно. По закону за такие действия предусмотрена административная ответственность, а значит, компенсировать убытки и наказать мошенников рублем способен суд. Однако сбор доказательств потребует слишком много времени и сил.

Технически на каждой заправке можно потребовать контрольный слив в специальную десятилитровую емкость, однако если там промышляют недоливом, местные проверочные емкости с большой вероятностью будут с неправильной маркировкой.

Выходит, чтобы зафиксировать недолив таким способом, нужна собственная тара, но сперва придется получить экспертное заключение о корректности ее маркировки.

И даже в этом случае установить факт недолива должны проверяющие органы. Необходимо обращаться в Роспотребнадзор. Возникает вопрос: готовы ли вы ждать прибытия специалиста? Ведь машины обычно заправляют по дороге, между делом, и провести полдня на заправке даже из-за 300 рублей согласится далеко не каждый. Поэтому главный инструмент автовладельцев, не желающих платить заправщикам за воздух, — современные информационные технологии.

"Практически я вижу один-единственный выход — пользоваться соцсетями. Они играют огромную роль, ведь если все знают, что на какой-то определенной заправке водители сталкиваются с недоливом, ею просто никто не станет пользоваться", — рекомендует эксперт.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена