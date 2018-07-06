"До последней капли". Какие АЗС недоливают бензин и как с этим бороться

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Александр Лесных. По данным Федерации автовладельцев России (ФАР), 76 процентов АЗС недоливают бензин. Обманывают серьезно — вплоть до 19 процентов оплаченного топлива. Какие заправки этим грешат и как с ними бороться — в материале РИА Новости.

Еще дороже

Весной из-за повышения цен на нефть и ослабления рубля заметно подорожал бензин. Чтобы исправить ситуацию, правительство с 1 июня снизило акцизы на топливо и отказалось от их планового увеличения с 1 июля. Кроме того, на время выработки дополнительных мер кабмин договорился с нефтяными компаниями о фиксации цен на уровне 30 мая.

Однако мошенничество с недоливом топлива способно все это перечеркнуть. Аналитики ФАР подсчитали, что в среднем из-за таких махинаций каждый литр обходится еще на 11 рублей дороже.

"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент нечестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой цене", — отметили представители организации.

Мелкие игроки

Как правило, намеренным недоливом бензина занимаются компании, не принадлежащие известным сетям либо работающие по франшизе.

Автоэксперт Вячеслав Субботин объясняет это тем, что крупным брендам, давно зарекомендовавшим себя на рынке, это не нужно: для них такая экономическая выгода не сопоставима с репутационным ущербом, если обман всплывет наружу.

Хотя у частных заправщиков цена может быть ниже, не забывайте: скупой всегда платит дважды. Поэтому главный совет для тех, кто не хочет столкнуться с серьезным недоливом топлива, очень простой: заправляйтесь только на АЗС крупных сетей. Иначе потери могут быть весьма существенными.

"При таких махинациях ущерб — 100-300 рублей в денежном эквиваленте на каждый залитый бак", — отмечает эксперт. При самом плохом раскладе это примерно семь литров с заправки. То есть среднестатистический автомобиль проедет на 100 километров меньше, чем должен.

Ловкость рук

Вообще, способов облегчить карман автовладельца через бензобак его машины несколько. Первый и самый простой — нагрев тары, в которой топливо хранится на заправке. Если холодную бочку с тысячей литров бензина выставить на солнце, то при достаточно теплой погоде его объем увеличится на 10-20 литров. Поскольку счетчик отмеряет объем, а не массу, топлива в баке окажется меньше, чем на экране бензоколонки.

Другой прием — смешивание бензина с воздухом. Так, вертушка аппарата крутится не только от поступающего топлива, но и от воздуха. Разумеется, увидеть это невооруженным глазом невозможно.

Третий способ посложнее, но и к нему недобросовестные владельцы АЗС прибегают довольно часто.

"Есть специальные приспособления, позволяющие сделать насосной станции своего рода чип-тюнинг, как на любом автомобиле. Эти бустеры продаются на каждом углу. С их помощью меняется сигнал, который приходит с датчиков на центральный компьютер, показывающий объем топлива, залитый в бак", — объясняет эксперт.

Контрольный слив

Защититься от обмана на заправке сложно, но можно. По закону за такие действия предусмотрена административная ответственность, а значит, компенсировать убытки и наказать мошенников рублем способен суд. Однако сбор доказательств потребует слишком много времени и сил.

Технически на каждой заправке можно потребовать контрольный слив в специальную десятилитровую емкость, однако если там промышляют недоливом, местные проверочные емкости с большой вероятностью будут с неправильной маркировкой.

Выходит, чтобы зафиксировать недолив таким способом, нужна собственная тара, но сперва придется получить экспертное заключение о корректности ее маркировки.

И даже в этом случае установить факт недолива должны проверяющие органы. Необходимо обращаться в Роспотребнадзор. Возникает вопрос: готовы ли вы ждать прибытия специалиста? Ведь машины обычно заправляют по дороге, между делом, и провести полдня на заправке даже из-за 300 рублей согласится далеко не каждый. Поэтому главный инструмент автовладельцев, не желающих платить заправщикам за воздух, — современные информационные технологии.

"Практически я вижу один-единственный выход — пользоваться соцсетями. Они играют огромную роль, ведь если все знают, что на какой-то определенной заправке водители сталкиваются с недоливом, ею просто никто не станет пользоваться", — рекомендует эксперт.