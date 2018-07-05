Титов предложил упразднить Пенсионный фонд

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает упразднить Пенсионный фонд России (ПФР) и передать его функции Казначейству.
По его словам, ПФР передавал данные о платежах страховых взносов в ФНС в таблицах Excel. "Почему у нас возникла огромная проблема нестыковок. Официально по платежам была информация от Пенсионного фонда, которая не состыковалась с той информацией, которую приняла Федеральная налоговая служба, и ФНС начала повторно выставлять счета предпринимателям", — указал Титов.
Казначейство держит счета госкомпаний и частных компаний, которые работают на госзаказе, продолжил он. "Также они могут держать и пенсионные счета", — добавил Титов.
"Бывают сложные вопросы, но для этого в Казначействе может быть создана специальная группа про администрации в регионах, которая имела бы возможность отвечать на вопросы пенсионеров", — добавил Титов.