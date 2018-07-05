Путин поручил Генпрокуратуре проверить надзор в сфере качества зерна и муки

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 января проверить контроль и надзор в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и муки, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений главы государства.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку деятельности федеральных органов исполнительной власти по контролю и надзору в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, муки, макаронных и хлебобулочных изделий, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также других продуктов переработки зерна", — говорится в поручении.

Срок исполнения поручения — до 1 января 2019 года, ответственным назначен генеральный прокурор Юрий Чайка.