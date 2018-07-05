Евросоюз продлил антироссийские санкции

БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций против России, говорится в сообщении совета.
"Это решение следует за докладом президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском Совете от 28-29 июня 2018 года о состоянии выполнения минских соглашений, с которыми связаны санкции", — говорится в сообщении.
В российском МИД подчеркнули, что продлив санкции, Евросоюз вновь упустил возможность переосмыслить свои подходы в отношении России. В Москве выразили сожаление, что Евросоюзу не хватило решимости признать искусственный характер увязывания всего комплекса отношений Россия-ЕС с минскими соглашениями, выполнение которых блокирует Киев.
Санкции против России
Ограничения ЕС касаются и Крыма. Например, гражданам и компаниям из стран Евросоюза нельзя импортировать продукцию из Крыма и инвестировать в экономику полуострова.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва приняла ответные меры, запретив ввоз ряда продовольственных товаров из стран ЕС.