Свердловская область представит на "Иннопроме" инновационные проекты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Девятнадцать инновационных проектов будут представлены на стенде Свердловской области на международной промышленной выставке "Иннопром", сообщает в четверг департамент информационной политики губернатора региона.
Основная тема "Иннопрома" – цифровое производство.
"Цифровая экономика для нашего региона – это не только необходимое условие перехода к новому технологическому укладу, возможность, как сказал президент России, поймать технологическую волну и удерживать позиции в конкурентной борьбе. Прежде всего это основа для роста качества жизни свердловчан, которое обеспечивается за счет принципиально новых подходов, внедрения современных технологий в здравоохранении, образовании, культурной и иных сферах", – приводятся в сообщении слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Для участия в выставке было подано около 50 предложений, отобрано 19 наиболее интересных и инновационных проектов. При этом все проекты разделены на шесть тематических блоков, соответствующих смарт-сервисам функциональных областей в рамках концепции "Умный регион".
Среди проектов "умная среда" – "умное" городское освещение светодиодными светильниками с программным комплексом управления на беспроводных технологиях IIoT сети. Это позволяет дистанционно управлять каждым светильником, настраивать режим работы и отслеживать состояние оборудования, уточняет департамент.