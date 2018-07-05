Свердловская область представит на "Иннопроме" инновационные проекты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Девятнадцать инновационных проектов будут представлены на стенде Свердловской области на международной промышленной выставке "Иннопром", сообщает в четверг департамент информационной политики губернатора региона.

"Наиболее интересные проекты региональных компаний, которые работают в области цифровой экономики, предлагают решения по внедрению "умных" технологий в образование, медицину, транспорт, городское пространство, будут представлены на стенде Свердловской области на международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет с 9 по 12 июля в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", — говорится в сообщении.

Основная тема "Иннопрома" – цифровое производство.

"Цифровая экономика для нашего региона – это не только необходимое условие перехода к новому технологическому укладу, возможность, как сказал президент России, поймать технологическую волну и удерживать позиции в конкурентной борьбе. Прежде всего это основа для роста качества жизни свердловчан, которое обеспечивается за счет принципиально новых подходов, внедрения современных технологий в здравоохранении, образовании, культурной и иных сферах", – приводятся в сообщении слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Для участия в выставке было подано около 50 предложений, отобрано 19 наиболее интересных и инновационных проектов. При этом все проекты разделены на шесть тематических блоков, соответствующих смарт-сервисам функциональных областей в рамках концепции "Умный регион".

Так, в тематическом блоке "умная мобильность" будет представлен комплекс аппаратно-программных средств "Цифровой патруль", который позволяет в режиме реального времени в транспортном потоке выявлять должников, подозрительных лиц, транспортные средства, находящиеся в розыске, и нарушителей ПДД, используя данные, поступающие с камер мобильных устройств и средств видеонаблюдения.

Среди проектов "умная среда" – "умное" городское освещение светодиодными светильниками с программным комплексом управления на беспроводных технологиях IIoT сети. Это позволяет дистанционно управлять каждым светильником, настраивать режим работы и отслеживать состояние оборудования, уточняет департамент.

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