Росстат раскрыл разницу между доходами самых богатых и самых бедных россиян

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Глава Росстата Александр Суринов рассказал в интервью "Российской газете" о разнице в доходах богатых и бедных жителей страны.

По его словам, соотношение между средним душевым доходом десяти процентов самых богатых и десяти процентов самых бедных россиян держится примерно на одном уровне. В 2015 году разница составляла 15,7 раза, в 2016-м — 15,5 раза, в 2017-м — 15,3 раза (предварительная оценка).

Глава Росстата пояснил, что есть еще одна методика подсчета, согласно которой сравниваются доходы самого обеспеченного среди десяти процентов самых бедных и самого бедного среди десяти процентов самых богатых. В 2015 и 2016 годах соотношение между их средними доходами составило 7,1 раза, в 2017-м — семь раз.

По итогам прошлого года доля россиян, которые живут на менее чем десять долларов в день (по паритету покупательной способности), составила 6,5 процента.

Накануне министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в первые месяцы 2018 года реальные зарплаты россиян выросли почти на десять процентов. При этом в Минэкономразвития заявили, что ожидают резкого замедления роста реальных зарплат — примерно до одного процента в 2019 году с 6,3 процента в 2018-м.