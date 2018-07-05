Курс биткоина поднялся выше 6,6 тысячи долларов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в четверг остается на уровне 6,6 тысячи долларов, эксперты ожидают дальнейший рост стоимости криптовалюты, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 8.44 мск биткоин дорожал на 1,8%, до 6,619 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,5%, до 6,579 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также в плюсе: Ethereum дорожал на 3,11%, до 475,38 доллара, XRP — на 1,89%, до 0,49 доллара, Bitcoin Cash — на 0,93%, до 764,21 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 271,89 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 41,7% всего рынка криптовалют.

"Объемы торгов остаются умеренными, и уровни сопротивления не пройдены, поэтому говорить о развороте рынка преждевременно. Первым тестом будет уровень 7,3 тысячи долларов," — прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

Инвесторы также обращают внимание на новости по регулированию рынка криптовалют. Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда опубликовала правила первичного размещения токенов (ICO), которые вступят в силу с 16 июля. Об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на документы SEC.