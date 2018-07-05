Центробанк отозвал лицензию у банка "Таатта"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Банк России с 5 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Таатта" в Якутске, говорится в сообщении регулятора.

"Приказом Банка России от 5 июля… отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Таатта" акционерное общество Банк "Таатта"… Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе Российской Федерации, не являлась социально значимой и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Республики Саха", — говорится в сообщении на сайте Центрального банка.

Отмечается, что банк "Таатта" является участником системы страхования вкладов.