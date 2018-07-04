В Тамбовской области планируют заложить более тысячи гектаров садов

ТАМБОВ, 4 июл — РИА Новости. Более тысячи гектаров садов планируют заложить до конца 2018 года в Тамбовской области, на эти цели предусмотрена господдержка из областного и федерального бюджетов на сумму 350 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Эти цифры были озвучены в среду в ходе рабочего визита в Тамбовскую область президента РАН Александра Сергеева, который вместе с губернатором Александром Никитиным посетил комплекс ООО "Сады Мичурина". Они осмотрели производственные участки, маточник и интенсивный карликовый сад.

"Мичуринские сады" — молодое предприятие. Яблоневые сады здесь разбиты на площади 600 гектаров. При посадке применялись инновационные технологии. Так, например, в карликовом саду на одном гектаре высажено порядка двух тысяч яблонь, в то время как в обычных садах на одном гектаре сажают не более 350 яблонь. Это позволит собирать более высокий урожай и защитить деревья от капризов погоды. Первый урожай планируют собрать уже этим летом. На развитие предприятие получило в качестве господдержки из областного бюджета около 130 миллионов рублей", — сообщил представитель пресс-службы.

Губернатор считает необходимым оказывать господдержку развитию садоводства в регионе, поскольку считает это направление одним из перспективных для развития экономики страны. "Интенсивная закладка садов решит проблему импортозамещения. Особенно данный вопрос актуален при использовании посадочного материала. На Тамбовщине можно получать здоровые, качественные саженцы, устойчивые к болезням", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Глава РАН поддержал деятельность региональной власти, направленную на развитие садоводства. "Важно, что при закладке садов используются современные подходы. В итоге садоводство сегодня становится высокотехнологичной отраслью, аккумулирующей лучшие разработки отечественных ученых", — сказал Сергеев.

В пресс-службе уточнили, что ранее в Тамбовской области на развитие садоводства было направлено более 753 миллионов рублей, что позволило заложить более 2,5 тысяч гектаров садов, большинство из которых — современные сады интенсивного типа.

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