В Тамбовской области планируют заложить более тысячи гектаров садов

ТАМБОВ, 4 июл — РИА Новости. Более тысячи гектаров садов планируют заложить до конца 2018 года в Тамбовской области, на эти цели предусмотрена господдержка из областного и федерального бюджетов на сумму 350 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Мичуринские сады" — молодое предприятие. Яблоневые сады здесь разбиты на площади 600 гектаров. При посадке применялись инновационные технологии. Так, например, в карликовом саду на одном гектаре высажено порядка двух тысяч яблонь, в то время как в обычных садах на одном гектаре сажают не более 350 яблонь. Это позволит собирать более высокий урожай и защитить деревья от капризов погоды. Первый урожай планируют собрать уже этим летом. На развитие предприятие получило в качестве господдержки из областного бюджета около 130 миллионов рублей", — сообщил представитель пресс-службы.
Глава РАН поддержал деятельность региональной власти, направленную на развитие садоводства. "Важно, что при закладке садов используются современные подходы. В итоге садоводство сегодня становится высокотехнологичной отраслью, аккумулирующей лучшие разработки отечественных ученых", — сказал Сергеев.
В пресс-службе уточнили, что ранее в Тамбовской области на развитие садоводства было направлено более 753 миллионов рублей, что позволило заложить более 2,5 тысяч гектаров садов, большинство из которых — современные сады интенсивного типа.
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