Силуанов рассказал, куда пойдут средства от повышения НДС

НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Дополнительные средства, полученные от запланированного повышения ставки НДС до 20% будут направлены на здравоохранение, образование, цифровизацию и инфраструктуру, а бизнес получит дополнительные преференции, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
"За 6 лет мы должны получить новое качество здравоохранения. Это позволит снизить смертность от этих (сердечно-сосудистых, онкологических и других – ред.) болезней и увеличить продолжительность жизни. Новые ресурсы будут вкладываться в образование, в цифровизацию нашей экономики. В больницах и поселках будет высокоскоростной интернет. Все это даст новое качество жизни. Это за счет роста НДС. Эти средства не будут проедены, что самое главное, и не будут направлены на мероприятия, которые не дадут результата", — сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
"Безусловно, влияние повышения НДС на инфляцию есть. Мы считаем, что в нынешних условиях оно не столь существенно. Тем не менее, минусы от повышения НДС, если сравнивать с плюсами, когда мы получим дополнительные ресурсы и перераспределим из экономики в сектор, который даст лучшее качество услуг, гораздо больше", — заверил первый вице-премьер.
Он отметил, что для бизнеса при повышении НДС будут сохранены льготные ставки по продовольственным товарам, медпрепаратам, школьной форме и по целому ряду других позиций, по которым сегодня действует 10%-ная ставка НДС.
Он отметил, что говорить о том, что дополнительные ресурсы могут быть разворованы, неправильно, а четкая работа Федеральной налоговой службы делает практически невозможным уход от уплаты НДС, в том числе поэтому правительство делает такой шаг.