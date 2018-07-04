Силуанов рассказал, куда пойдут средства от повышения НДС

НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Дополнительные средства, полученные от запланированного повышения ставки НДС до 20% будут направлены на здравоохранение, образование, цифровизацию и инфраструктуру, а бизнес получит дополнительные преференции, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

Правительство РФ предлагает с 1 января 2019 года повысить ставку НДС с 18% до 20%. Соответствующий законопроект во вторник был принят Госдумой в первом чтении.

"За 6 лет мы должны получить новое качество здравоохранения. Это позволит снизить смертность от этих (сердечно-сосудистых, онкологических и других – ред.) болезней и увеличить продолжительность жизни. Новые ресурсы будут вкладываться в образование, в цифровизацию нашей экономики. В больницах и поселках будет высокоскоростной интернет. Все это даст новое качество жизни. Это за счет роста НДС. Эти средства не будут проедены, что самое главное, и не будут направлены на мероприятия, которые не дадут результата", — сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".

Он также сообщил, что дополнительные средства позволят увеличить инвестиционную активность в России и темпы роста экономики, так как они будут вкладываться в развитие инфраструктуры – новые дороги, аэропорты и так далее.

"Безусловно, влияние повышения НДС на инфляцию есть. Мы считаем, что в нынешних условиях оно не столь существенно. Тем не менее, минусы от повышения НДС, если сравнивать с плюсами, когда мы получим дополнительные ресурсы и перераспределим из экономики в сектор, который даст лучшее качество услуг, гораздо больше", — заверил первый вице-премьер.

Он отметил, что для бизнеса при повышении НДС будут сохранены льготные ставки по продовольственным товарам, медпрепаратам, школьной форме и по целому ряду других позиций, по которым сегодня действует 10%-ная ставка НДС.

"Для бизнеса мы делаем ряд шагов навстречу – полностью отменяем налог на движимое имущество… Это налог на модернизацию. Второе – мы существенно упрощаем порядок возмещения НДС. Делается в следующем году. Предприниматели только за счет этого получают дополнительно к своей "оборотке" за счет более быстрого возмещения НДС на 100 миллиардов рублей. Не шаг ли это навстречу бизнесу?", — сказал Силуанов.

Он отметил, что говорить о том, что дополнительные ресурсы могут быть разворованы, неправильно, а четкая работа Федеральной налоговой службы делает практически невозможным уход от уплаты НДС, в том числе поэтому правительство делает такой шаг.