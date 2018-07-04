Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по выкупу советских облигаций

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Решение Страсбургского суда, который назначил компенсацию за невыполнение Россией обязательств по облигациям СССР 1982 года, не вступило в силу и может быть обжаловано, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста РФ.

"Вынесенное Европейским судом по правам человека 3 июля 2018 года постановление по жалобе "Волокитин и другие против России" в настоящее время не вступило в законную силу. Минюст России совместно с компетентными государственными органами проведет анализ изложенных в данном постановлении выводов и в установленный срок примет решение по вопросу его обжалования в Большую палату Европейского суда", — говорится в сообщении министерства.

В Минюсте отметили, что позиция властей РФ будет сформирована с учетом положений российского законодательства, а также прецедентной практики ЕСПЧ.

В иске 15 заявителей из РФ пожаловались, что Россия не выполнила свои обязательства по облигациям государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, они утверждают, что все законные способы получения выплат по облигациям оказались неэффективными.

В решении ЕСПЧ отмечается, что "Россия взяла на себя обязательство выкупить облигации, но не смогла ввести в действие механизм реализации, что является нарушением права на защиту собственности заявителей". Страсбургский суд также указал, что "в России существует структурная проблема в отношении выкупа этого долга", и поручил правительству и комитету министров Совета Европы обсудить, какие шаги необходимы для решения проблемы.

Согласно постановлению суда, "Россия должна была выплатить трем заявителям различные суммы в отношении денежного ущерба и 1800 евро каждому в качестве компенсации морального вреда". Остальным ЕСПЧ присудил от 30 до 1500 евро за издержки.