В правительство внесли проект программы "Цифровая экономика"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) внесло в правительство предварительную версию проекта национальной программы "Цифровая экономика", сообщил журналистам глава министерства Константин Носков.

Летом 2017 года правительство утвердило программу "Цифровая экономика РФ" сроком до 2024 года. Программа включает в себя пять направлений, касающихся нормативного регулирования, кибербезопасности, образования и кадров, формирования исследовательских компетенций и IT-инфраструктуры. В начале мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому к 1 октября правительство должно представить национальные программы по ряду направлений, в том числе — цифровой экономики.

По словам главы Минкомсвязи, предварительная версия программы уже внесена. "Внесена первая такая предварительная версия. В течение лета — начала осени программа будет дорабатываться. Идут дискуссии в рамках бюджетного процесса. С учетом этого тоже будут происходить корректировки", — сказал Носков журналистам в кулуарах конференции "Цифровая экономика: прорыв в будущее".

Первый заместитель руководителя проектного офиса по цифровой экономике Владимир Месропян, в свою очередь, рассказал, что в национальную программу войдут те направления, которые были в предыдущей программе, но она может дополниться новыми задачами цифровой трансформации отраслей, сферы государственных услуг и госуправления.

"Текущие направления, которые были утверждены правительством, не утратили силу, и мы продолжаем по ним фиксировать ситуацию, работать с коллегами. Но до 1 октября в соответствии с указом президента, с поручением председателя правительства эти планы будут "упакованы" уже в национальную программу, как того требует указ президента. Но, безусловно, они получат некоторые уточнения, не отменяющие предыдущую проделанную работу" — сказал Месропян.

Также, по его словам, об объемах финансирования программы говорить преждевременно, поскольку не определен перечень первоочередных мероприятий. "Мы выйдем на конкретное понимание бюджета программы и бюджета конкретных направлений, в том числе бюджета 2019 года, к концу сентября 2018 года", — сказал Месропян. Он добавил, что до 1 октября программа будет представлена на рассмотрение в президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам.