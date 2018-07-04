"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста акций "Газпрома"

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" заявил, что суд в Швейцарии возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих "Газпрому".

В украинской госкомпании отметили, что активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.

"Нафтогаз" утверждает, что ранее акции освободили из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из списка арестованных активов.

Решение арбитража

"Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом".

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить этот вердикт, но суд посчитал его аргументы неубедительными.