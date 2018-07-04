Санкции США против Ирана затрагивают Австрию, заявили в Вене

ВЕНА, 4 июл – РИА Новости. Австрия сожалеет о решении США вернуть санкции в отношении Ирана, они затрагивают и Вену, заявил в среду австрийский президент Александер Ван дер Беллен.

"Австрия сожалеет о выходе США из СВПД. Также мы сожалеем о решении вернуть санкции против Ирана. Здесь речь идет не о так называемых первичных санкциях в отношении Ирана, а вторичных, которые принципиально затрагивают и Австрию. Эти вторичные санкции ввиду экстерриториального применения, на наш взгляд, нарушают международное право. Такой же позиции придерживается и ЕК в отношении США", — заявил Ван дер Беллен журналистам после переговоров с иранским президентом Хасаном Роухани.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.