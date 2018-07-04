Премьер Польши заявил о неготовности страны вступить в еврозону

ВАРШАВА, 4 июл – РИА Новости. Польша пока не готова вступить в еврозону, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, отвечая в среду на вопросы в ходе дебатов в Европарламенте.

"Мы ожидаем, когда разные банковские системы, разные финансовые системы справятся со своими проблемами, и стараемся помощь, где это возможно", — сказал Моравецкий.

"Создание общей валюты имеет смысл между странами, которые конвергировались на макро- и микроэкономическом уровнях", — пояснил польский премьер.

Он указал на то, что пока уровни экономического и финансового развития Центральной и Западной Европы не равны. "Польша и Центральная Европа вынуждены догонять Западную Европу, потому что после Второй мировой войны мы оказались по другую сторону железного занавеса", — сказал Моравецкий.