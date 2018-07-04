ЦБ прогнозирует рост доли безналичных платежей до 55,6%

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Доля безналичных платежей в РФ в 2018 году составит 55,6%, наличных — 44,4%, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Если вы посмотрите на динамику, то еще в 2016 году соотношение было приблизительно 60% нала и 40% безнала. Мы прогнозируем уже на этот год 55,6% безнала и 44,4% нала", — сказала она в ходе выступления на IV международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

В середине мая Скоробогатова говорила, что регулятор прогнозирует увеличение доли безналичных платежей в России в 2018 году до 47,4-50%.

По данным ЦБ, россияне в 2017 году впервые стали чаще использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг, чем наличные средства.