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Экономика

На российских АЗС выявили массовый недолив

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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМужчина оплачивает бензин. Архивное фотоМужчина оплачивает бензин. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Федерация автовладельцев России провела исследование, согласно которому около 76 процентов АЗС в стране не доливают топливо.

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"За недолив принималось расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом", — уточняется в сообщении.

В ФАР отметили, в среднем АЗС недоливают около пяти процентов оплаченного бензина.

Максимальный недолив (19 процентов) обнаружили на заправках федеральных и региональных сетей. Названия этих АЗС в федерации не привели.

Из-за подобных действий на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР.

"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще и не соответствует требованиям технического регламента", — добавили в федерации.

Цены на бензин

Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Минфине оценили влияние повышения НДС на стоимость бензина
Весной этого года на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля в России стали расти цены на нефтепродукты.

Правительство приняло несколько экстренных мер. Во-первых, власти решили с 1 июня снизить акцизы на топливо. Во-вторых, отказаться от планового роста акцизов с 1 июля.

Кабмин также договорился с нефтекомпаниями о том, что пока власти вырабатывают решения по поддержке отрасли, цены будут зафиксированы на уровне 30 мая.

Меры оказались результативными: в целом цены на топливо в стране или снижаются, или совсем незначительно растут как в рознице, так и в опте.

Три причины роста цен

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бензин подорожал на оптовом рынке
Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал три основных фактора, которые вызвали подорожание топлива.

Первой причиной он назвал девальвацию рубля.

Вторым фактором, по его словам, стал рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года поднялись примерно на 25%.

Третья причина — непривлекательность переработки в стране, нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.

Россияне назвали виновных

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российские независимые АЗС попросили государство компенсировать им убытки
ВЦИОМ провел исследование, в котором узнал, кого россияне винят в росте цен на топливо. Так, чуть меньше половины опрошенных (46 процентов) винят в сложившейся ситуации нефтяные компании.

Согласно исследованию, большинство россиян — 84% — ощутили рост цен на бензин за последние несколько месяцев. А 64% опрошенных назвали повышение "значительным".

О возможном ухудшении своего материального положения в связи с ситуацией заявили 83% респондентов: для 43% опрошенных рост цен на топливо стал существенным ударом по бюджету, для 40% — незначительным. Автомобилисты настроены пессимистично: 51% опрошенных владельцев машин ожидают серьезных финансовых трудностей.

Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы: где самый дешевый и самый дорогой бензин
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Экономика
Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
johnnny
Схема статьи:
— про недолив,
— про цены,
— про замечательное правительство, действующее на благо народа,
— нелепые доводы Сечина по поводу роста цен,
— россияне винят нефтяные компании (не правительство же! оно же прекрасное!)
10:45
04.07.2018
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gaa-fe-sity
ТРИ "причины" от Сечина - это шедевр!!!
10:43
04.07.2018
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