На российских АЗС выявили массовый недолив

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Федерация автовладельцев России провела исследование, согласно которому около 76 процентов АЗС в стране не доливают топливо.
18.6%Более десяти тысяч рублей
32.7%От пяти до десяти тысяч
32.5%До пяти тысяч
16.2%Не пользуюсь автомобилем
В ФАР отметили, в среднем АЗС недоливают около пяти процентов оплаченного бензина.
Максимальный недолив (19 процентов) обнаружили на заправках федеральных и региональных сетей. Названия этих АЗС в федерации не привели.
Из-за подобных действий на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР.
"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще и не соответствует требованиям технического регламента", — добавили в федерации.
Цены на бензин
Правительство приняло несколько экстренных мер. Во-первых, власти решили с 1 июня снизить акцизы на топливо. Во-вторых, отказаться от планового роста акцизов с 1 июля.
Кабмин также договорился с нефтекомпаниями о том, что пока власти вырабатывают решения по поддержке отрасли, цены будут зафиксированы на уровне 30 мая.
Меры оказались результативными: в целом цены на топливо в стране или снижаются, или совсем незначительно растут как в рознице, так и в опте.
Три причины роста цен
Первой причиной он назвал девальвацию рубля.
Вторым фактором, по его словам, стал рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года поднялись примерно на 25%.
Третья причина — непривлекательность переработки в стране, нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.
Россияне назвали виновных
Согласно исследованию, большинство россиян — 84% — ощутили рост цен на бензин за последние несколько месяцев. А 64% опрошенных назвали повышение "значительным".
О возможном ухудшении своего материального положения в связи с ситуацией заявили 83% респондентов: для 43% опрошенных рост цен на топливо стал существенным ударом по бюджету, для 40% — незначительным. Автомобилисты настроены пессимистично: 51% опрошенных владельцев машин ожидают серьезных финансовых трудностей.