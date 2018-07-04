На российских АЗС выявили массовый недолив

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Федерация автовладельцев России провела исследование, согласно которому около 76 процентов АЗС в стране не доливают топливо.

Сколько вы тратите в месяц на бензин? Более десяти тысяч рублей

От пяти до десяти тысяч

До пяти тысяч

Не пользуюсь автомобилем Результаты 18.6% Более десяти тысяч рублей

32.7% От пяти до десяти тысяч

32.5% До пяти тысяч

16.2% Не пользуюсь автомобилем Все опросы Голосовать

"За недолив принималось расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом", — уточняется в сообщении.

В ФАР отметили, в среднем АЗС недоливают около пяти процентов оплаченного бензина.

Максимальный недолив (19 процентов) обнаружили на заправках федеральных и региональных сетей. Названия этих АЗС в федерации не привели.

Из-за подобных действий на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР.

"Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще и не соответствует требованиям технического регламента", — добавили в федерации.

Цены на бензин

Весной этого года на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля в России стали расти цены на нефтепродукты.

Правительство приняло несколько экстренных мер. Во-первых, власти решили с 1 июня снизить акцизы на топливо. Во-вторых, отказаться от планового роста акцизов с 1 июля.

Кабмин также договорился с нефтекомпаниями о том, что пока власти вырабатывают решения по поддержке отрасли, цены будут зафиксированы на уровне 30 мая.

Меры оказались результативными: в целом цены на топливо в стране или снижаются, или совсем незначительно растут как в рознице, так и в опте.

Три причины роста цен

Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал три основных фактора, которые вызвали подорожание топлива.

Первой причиной он назвал девальвацию рубля.

Вторым фактором, по его словам, стал рост мировых цен на нефть, которые с конца прошлого года поднялись примерно на 25%.

Третья причина — непривлекательность переработки в стране, нефтепереработка вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе.

Россияне назвали виновных

ВЦИОМ провел исследование, в котором узнал, кого россияне винят в росте цен на топливо. Так, чуть меньше половины опрошенных (46 процентов) винят в сложившейся ситуации нефтяные компании.

Согласно исследованию, большинство россиян — 84% — ощутили рост цен на бензин за последние несколько месяцев. А 64% опрошенных назвали повышение "значительным".

О возможном ухудшении своего материального положения в связи с ситуацией заявили 83% респондентов: для 43% опрошенных рост цен на топливо стал существенным ударом по бюджету, для 40% — незначительным. Автомобилисты настроены пессимистично: 51% опрошенных владельцев машин ожидают серьезных финансовых трудностей.