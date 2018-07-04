Хабаровский край представит на ВЭФ павильон в виде самолета

ХАБАРОВСК, 4 июл — РИА Новости. Хабаровский край готовит на Восточный экономический форум (ВЭФ) павильон в виде самолета, сообщил журналистам губернатор края Вячеслав Шпорт.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край занял первое место в конкурсе экспозиций на "Улицах Дальнего Востока", который прошел в рамках ВЭФ-2017. В экспозиции была представлена зона "Рабочее место авиастроителя и конструктора-проектировщика". Посетители могли самостоятельно изготовить сувениры, используя реальные авиастроительные технологии. Также посетители могли совершить виртуальную экскурсию по салону самолета Sukhoi Superjet 100, который производится в Хабаровском крае.

"Мы заявились как интеллектуальный центр Дальнего Востока, у нас получилось. В этом году мы принимаем решение по созданию нового комплекса, который будет представлять интеллектуальный потенциал края. Павильон будет сделан в виде самолета, а внутри наполнен новыми инновационными технологическими решениями", — сказал Шпорт.

В этом году Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.