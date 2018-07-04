Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду утром растут, инвесторы позитивно восприняли данные Американского института нефти (API) о том, что запасы этого вида сырья в США за прошлую неделю снизились больше ожиданий, свидетельствуют данные торгов.
В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 29 июня коммерческие запасы нефти в США опустились на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 412,1 миллиона баррелей. При этом запасы бензина опустились на 3,1 миллиона баррелей, дистиллятов — на 438 тысяч баррелей.
Эксперты ожидают, что запасы в стране за период опустились на 3,538 миллиона баррелей, или на 0,85%, до 413,1 миллиона баррелей. Министерство энергетики США сообщит свою оценку по запасам за прошлую неделю в четверг, 5 июля.
Инвесторы также обращают внимание на санкции США против Ирана. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США пытаются убедить союзников, а также Китай и Индию прекратить импорт иранской нефти. Президент Ирана Хасан Роухани во вторник заявил, что считает стремление США остановить экспорт иранской нефти неосуществимым.