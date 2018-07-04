Путин подписал закон об усилении контроля в долевом строительстве

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон исключает возможность привлечения средств граждан через жилищные сертификаты, ограничивает привлечение средств через жилищно-строительные кооперативы, обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров застройщиков за причиненные дольщикам убытки.

С 1 июля 2018 года даже для тех проектов, которые уже находятся в стадии реализации, предлагается ввести банковское сопровождение. Каждый застройщик должен открыть отдельный банковский счет в уполномоченном банке и вести все расчеты только с этого счета. При этом банк будет оценивать целевое назначение всех этих платежей. Для тех проектов, которые будут начаты с 1 июля, банковское сопровождение также будет включать право банка останавливать проведение расчетов, если возникнет подозрение на нецелевое использование этих средств.

Закон предусматривает поэтапный переход к новой модели финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов. С 1 июля 2018 года их использование при привлечении средств дольщиков будет носить добровольный характер, с 1 июля 2019 года — обязательный. При этом на средства дольщиков на эскроу-счетах будет распространяться система страхования вкладов, а максимальное возмещение по такому счету станет возможно в пределах 10 миллионов рублей.

Застройщикам предоставляется возможность возводить дома по нескольким разрешениям на строительство в рамках одного проекта планировки территории, а также привлекать целевые займы от основного общества с установлением ограничений по их объему (20% от стоимости стройки) и размеру процентной ставки. Ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ более чем на 2 процентных пункта. Застройщики будут вправе осуществлять продажу и аренду нежилых помещений и машино-мест в объекте недвижимости с момента выдачи им разрешения на ввод дома в эксплуатацию.