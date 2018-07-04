Путин подписал закон об отмене плановых проверок ФАС громкой рекламы

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене плановых проверок громкой рекламы Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Документ исключает указание в законе "О рекламе" на проведение антимонопольными органами плановых проверок рекламы при выявлении превышения ее громкости над средним уровнем громкости прерываемой ею теле-, радиопрограммы или теле-, радиопередачи.

Отмена плановых проверок приведет к снижению нагрузки на предпринимателей, но не повлияет на эффективность государственного надзора в сфере рекламы: выявлять нарушения, связанные с превышением громкости звука рекламы, антимонопольные органы смогут и в рамках внеплановых проверок.

Основаниями для внеплановых проверок являются обращения в ФАС физических и юридических лиц, информация от властей, публикации в СМИ о нарушениях закона о рекламе.