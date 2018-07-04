Bank of America предсказал повторение мирового кризиса 1998 года

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Bank of America предупредил, что на мировом фондовом рынке может произойти повторение мирового кризиса 1997-1998 гг. Об этом пишет Bloomberg.

На основе анализа трендов эксперты финансовой организации прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.

"Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности", — заявил ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнет.

Все перечисленные симптомы аналитики банка сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Тогда ужесточившаяся в начале десятилетия политика привела к укреплению доллара: за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде. Сейчас, указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.

В то же время, отмечает Bloomberg, указанные симптомы вызваны другими факторами. Снижение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США. В то же время к 2020 году, как ожидается, рост экономик стран Азии составит 6%.