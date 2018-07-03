Источник: более 40 стран ВТО обеспокоены планами США ввести пошлины на авто

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ряд стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО), включая Россию, ЕС, Китай и Японию во вторник выразили обеспокоенность возможностью введения США импортных пошлин на автомобили, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, во вторник в ВТО прошло заседание Совета по торговле товарами, на котором более 40 стран, включая 28 стран-членов ЕС, выступили с опасениями относительно планов США ввести дополнительные пошлины на ввоз автомобилей, включая легковые, кроссоверы, фургоны, легкие грузовики, запчасти. Страны отметили, что такие меры приведут к серьезным сбоям на мировом рынке и в глобальной торговой системе, учитывая, какую долю занимает торговля автомобилями.

Источник также рассказал, что вопрос обсуждался по инициативе России и Японии. "Россия отметила, что США теряют репутацию надежного торгового партнера… Япония выразила обеспокоенность, что такие меры могут спровоцировать контрмеры, что в свою очередь подорвет международную торговую систему", — сказал он.

ЕС, по его словам, отметил, что такие пошлины не могут быть оправданы защитой национальной безопасности США, поскольку автопром США рос последние 10 лет без видимых угроз извне. Китай также заявил, что продукция имеет гражданское назначение и соответственно речь об угрозе национальной безопасности идти не может. Китай назвал предлагаемые меры "протекционизмом под прикрытием национальной безопасности".

Президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. По его словам, о результатах расследования станет известно до истечения июля.

Ранее в понедельник в своем комментарии по этому поводу, переданном американской стороне, ЕС отметил, в частности, что экономике США, в случае введения этих новых пошлин, может быть нанесен ущерб, в том числе, вероятными контрмерами со стороны их торговых партнеров. Торговые ограничения США могут привести к введению ответных мер на экспорт США на сумму порядка 294 миллиардов долларов, или примерно 19% от общего объема экспорта США в 2017 году, свидетельствует документ.