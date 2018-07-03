Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС.

Согласно документу, с января 2019 года ставка налога вырастет до двадцати процентов с нынешних восемнадцати. Этот шаг, по расчетам кабмина, позволит увеличить доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей ежегодно.

При этом сохранятся все льготные ставки по НДС. Также останутся в силе права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или инвестиций.

"Решение по НДС – это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом", — заявил журналистам председатель бюджетного комитета Андрей Макаров, отметив, что в первую очередь средства пойдут на здравоохранение, образование и инфраструктурные проекты.

Он напомнил, что в пятницу встречался с руководителями ведущих бизнес-объединений.

"И все они заявили, что понимают, что эти 2% являются по существу вкладом бизнеса в развитие страны", — подчеркнул Макаров. По его словам, представители бизнеса просили, чтобы наработки, сделанные в течение полутора лет по налоговому режиму и улучшению налогового администрирования, были приняты в пакете.

Макаров пообещал, что Госдума примет их в течение июля. "Это и упрощенный доступ к возмещению НДС, это и сокращение камеральной проверки, это решение вопросов, связанных с тем, чтобы не отвлекались оборотные средства", — добавил он.

Законопроект также сохраняет действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование — 22%. Одновременно с этим предлагается сохранить и так называемый "хвост" — ставку взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.

Сейчас общий объем страховых взносов в России составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд России, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования. С 2021 года, общая ставка должна была вырасти до 34% — за счет повышения до 26% взноса в ПФР.