Комитет Госдумы поддержал проект о ликвидации роуминга

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга.

Депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли соответствующую инициативу на рассмотрение ГД в июне прошлого года.

Согласно пояснительной записке к документу, проект федерального закона направлен на отмену дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте.

"Представляется, что указанная норма является ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации и являющемся по своей сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи", — считают авторы проекта.

По мнению эсеров, отмена национального и внутрисетевого роуминга будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов.