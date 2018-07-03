Комитет Госдумы поддержал проект о ликвидации роуминга

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга.
Депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли соответствующую инициативу на рассмотрение ГД в июне прошлого года.
Согласно пояснительной записке к документу, проект федерального закона направлен на отмену дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте.
По мнению эсеров, отмена национального и внутрисетевого роуминга будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов.