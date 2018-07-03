Россия и Колумбия обсудили поставки пшеницы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и посол Колумбии в РФ Альфонсо Лопес Кабальеро обсудили вопрос поставок российской пшеницы в Колумбию, сообщает российское ведомство во вторник.

"Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с послом Республики Колумбия Альфонсо Лопесом Кабальеро… Ключевой темой диалога стало обсуждение проведенного компетентным ведомством Колумбии расследования в отношении выявленных в 2016 и 2017 годах Россельхознадзором случаев обнаружения тетрациклина в говядине с двух колумбийских предприятий, а также вопрос поставки российской пшеницы в Колумбию", — говорится в сообщении.

При этом посол высказал заинтересованность колумбийской стороны в импорте не только российской пшеницы, но и гречихи. Стороны обсудили необходимость согласования фитосанитарного сертификата этой продукции. Данкверт пригласил колумбийских коллег посетить Россию и ознакомиться с системой госфитосанитарного контроля с визитом на предприятие-экспортер российского зерна.

Помимо этого, глава Россельхознадзора отметил, что служба не получила всех необходимых документов от компетентного ветеринарного ведомства Колумбии, сообщающих причину наличия тетрациклина в говядине, а также результаты проведенного расследования с протоколами испытаний. В Россельхознадзор не поступало и информации о проведении ветеринарным ведомством Колумбии государственного мониторинга мясной продукции с данных предприятий.

По словам Данкверта, эти сведения важны для принятия решения о разрешении поставок колумбийской мясной продукции в РФ. Помимо этой документации, также необходимы госгарантии от ветеринарного ведомства Колумбии об обеспечении безопасности мясной продукции.