Главный инженер Tesla ушел из компании

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Главный инженер и разработчик американской компании Tesla Даг Филд (Doug Field) покинул компанию после пяти лет работы.

"Двадцать седьмого июня 2018 года после пяти лет в Tesla Даг Филд, старший вице-президент по проектированию, покидает компанию. Компания хотела бы поблагодарить Дага за его тяжелый труд на протяжении многих лет и за все, что он сделал для Tesla", — говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Ранее СМИ сообщили, что в мае Филд ушел в отпуск, при этом представитель Tesla заявил, что инженер не уходит из компании и просто собирается отдохнуть и провести время с семьей.

В Tesla пока никак не объяснили уход Филда.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч сотрудников компании будут уволены в связи с ее реорганизацией, направленной на увеличение рентабельности производства. Во вторник Tesla подтвердила, что наконец достигла желаемого объема производства электромобилей Tesla Model 3 — пять тысяч машин в неделю, а также сообщила о планах достичь объема выпуска Model 3 в шесть тысяч машин в неделю в следующем месяце.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.