Биткоин подорожал до 6,5 тысячи долларов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) поднимается более чем на 5%, до уровня в 6,6 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 8.10 мск биткоин дорожал на 5,06%, до 6,654 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин вырос в цене на 5,52%, до 6,64 тысячи долларов.

Другие криптовалюты тоже в плюсе: Ethereum дорожает на 7,29%, до 481,96 доллара, XRP — на 11,66%, до 0,51 доллара, Bitcoin Cash — на 11,33%, до 813,11 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 275,52 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 41,4% всего рынка криптовалют.

Курс криптовалюты продемонстрировал скачок вечером в понедельник, поднявшись с уровня в 6,3-6,4 тысячи долларов почти до 6,6 тысяч, во вторник биткоин продолжает торговаться возле достигнутой отметки.

Некоторые эксперты предсказывают значительный рост стоимости криптовалюты. Так, аналитик Fundstrat Global Research Том Ли (Tom Lee) прогнозирует, что биткоин может достигнуть 25 тысяч долларов к концу года, передает телеканал CNBC.

Другие аналитики полагают, что в нынешней ситуации недостаточное регулирование криптовалютного рынка не позволяет подключиться к нему новым институциональным инвесторам. "Мы не думаем, что спрос произойдет до 2019 года, мы все еще на рынке первопроходцев в криптовалютах", — рассказал телеканалу глава BitBull Capital Джо ди Паскуале (Joe DiPasquale).