Нефть дорожает на новостях из Ливии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне новостей о том, что ливийская нефтяная компания NOC объявила форс-мажор в погрузке нефти в двух портах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,58% — до 77,75 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,8% — до 74,53 доллара за баррель.

Инвесторы обеспокоены перспективами предложения сырья после того, как в понедельник Национальная нефтяная компания Ливии (National Oil Corp., NOC) объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. При этом NOC предупредила, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится.

По мнению трейдеров, мнение которых приводит агентство Рейтер, перебои с поставками из Ливии подталкивают цены на нефть вверх, перевешивая июньский рост предложения сырья со стороны стран ОПЕК. По данным агентства, добыча нефти стран ОПЕК в июне составила 32,32 миллиона баррелей в день, что на 320 тысяч баррелей в день, или на 1% превышает майский показатель. Кроме того, это самый высокий уровень добычи странами-членами организации с января 2018 года.