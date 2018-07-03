Народный банк Китая вновь резко опустил курс юаня к доллару на 0,5 процента

ПЕКИН, 3 июл — РИА Новости. Народный банк Китая во вторник вновь резко ослабил ослабил курс юаня к доллару на 0,5%, что оказалось минимумом с января этого года, свидетельствуют данные регулятора.

Во вторник регулятор установил средний обменный курс юаня к доллару на уровне 6,6497, что на 340 пунктов больше чем в понедельник, когда курс составил 6,6157

В понедельник ЦБ Китая незначительно укрепил курс юаня – на 9 пунктов, однако в течение прошлой недели курс юаня только снижался, обновляя несколько раз минимум с января. Ослабление юаня происходит на фоне вновь обострившегося торгового конфликта между США и Китаем.