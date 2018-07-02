МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Республики Беларусь Леонид Заяц в ходе рабочей встречи договорились актуализировать дорожную карту по снятию взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

Уже 9 июня Россельхознадзор сообщил о подписании с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии "дорожной карты" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. С 11 июня российская служба приступила к отмене ограничений на поставки с ряда белорусских предприятий. Сейчас право на поставки в РФ имеют шесть компаний Белоруссии.

"Министры обсудили выполнение "дорожной карты" по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год, подписанной 9 июня 2018 года. Стороны договорились в ближайшее время актуализировать "дорожную карту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Патрушев и Заяц также обсудили состояние и исполнение прогнозных балансов спроса и предложения в рамках утвержденных объемов поставок молока и молочной продукции, мяса и мясопродуктов, сахара. Глава Минсельхоза России отметил, что балансы обязательны для исполнения обеих сторон.

В ведомстве добавили, что для урегулирования ситуации с поставками белорусской животноводческой продукции на российский рынок продолжается работа по взаимной интеграции информационных систем в области ветеринарии. "Сторонами составлен и подписан план работ по обеспечению обмена электронными ветеринарными сопроводительными документами между компонентами систем "Меркурий" и "AITS – Прослеживаемость", — уточнили в Минсельхозе.