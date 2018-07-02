Маркировка лекарств позволила выявить нарушения на 500 млн рублей

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Введение маркировки лекарственных препаратов в России позволило выявить правонарушения на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко в ходе правительственных слушаний в Госдуме.

"Вот примеры — организации, которые уже выявлены на сегодняшний день по поставкам фактически ранее украденных препаратов, и эта сумма составила только на двух препаратах более 500 миллионов рублей, поэтому значимость этого (маркировки) трудно переоценить", — сказал Мурашко.

Он добавил, что введение маркировки привело к созданию реестра лицензий медицинско-фармацевтических организаций, где каждая организация имеет свой цифровой адрес.

В России с 1 февраля 2017 года по 31 декабря 2018 года проводится эксперимент по маркировке лекарственных препаратов.