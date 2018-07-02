В Евросоюзе рассказали об объеме экспорта автомобилей в США

БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Страны Евросоюза в целом поставляют в Соединенные Штаты автомобилей и автомобильных деталей на сумму примерно 50 миллиардов евро в год, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Даниель Розарио на пресс-конференции в понедельник.

Президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил министру торговли страны Уилбору Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. По его словам, о результатах расследования станет известно до истечения июля.

Ранее в понедельник в своем комментарии по этому поводу, переданном американской стороне, ЕС отметил, в частности, что экономике США, в случае введения этих новых пошлин, может быть нанесен ущерб, в том числе, вероятными контрмерами со стороны их торговых партнеров. Торговые ограничения США могут привести к введению ответных мер на экспорт США на сумму порядка 294 миллиарда долларов, или примерно 19% от общего объема экспорта США в 2017 году, свидетельствует документ.

"Эти 294 миллиарда долларов – общая сумма автомобилей и авточастей, которые импортируют США. Экспорт Евросоюза представляет собой около 58 миллиардов долларов, или примерно 50 миллиардов евро", — сказал Розарио.