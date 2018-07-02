Бензин подорожал на оптовом рынке

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Средние по РФ цены на бензин в оптовом сегменте с 25 по 29 июня выросли, при этом стоимость дизтоплива и авиакеросина снижалась, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Вслед за бензином "Премиум-95", который в оптовом сегменте дорожал неделей ранее, с 25 по 29 июня подтянулись остальные марки и тоже показали рост цен. В итоге "Премиум-95" подорожал на 0,9%, до 52,354 тысячи рублей за тонну, "Регуляр-92" — на 0,1%, до 50,704 тысячи рублей за тонну, "Нормаль-80" — на 1,3%, до 42,65 тысячи рублей за тонну.

Розничные цены на бензин либо снижались, либо остались на уровне прошлой недели. Так, бензин "Нормаль-80", который ранее понемногу прибавлял в цене, прекратил рост и пока остановился на уровне 38,74 рубля за литр. Также нулевую динамику показал бензин "Регуляр-92", который по-прежнему стоит 41,76 рубля за литр. "Премиум-95" подешевел на копейку, до 44,6 рубля за литр.

В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены продолжили снижаться по всем маркам бензина. Бензин "Регуляр-92" подешевел на 0,6%, до 54,913 тысячи рублей за тонну. "Премиум-95" снизился в цене на 0,4%, до 56,215 тысячи рублей за тонну, "Нормаль-80" — на 0,2%, до 51,116 тысячи рублей за тонну.

На Дальнем Востоке розничные цены на бензин после бурного роста неделей ранее с 25 по 29 июня остановились и даже начали снижаться. Цена на "Нормаль-80" сохранилась на прежнем уровне в 38,19 рубля за литр, на "Регуляр-92" — снизилась на 9 копеек, до 43,48 рубля, на "Премиум-95" — на 2 копейки, до 45,31 рубля. Летнее дизтопливо подешевело сильнее всего — также на 19 копеек, до 47,44 рубля. По-прежнему, ниже среднероссийского уровня только цены на "Нормаль-80".

Летнее дизтопливо в рознице подорожало на 1 копейку, до 44,65 рубля за литр. На мелкооптовом рынке цены на него снизились на 0,4%, до 51,816 тысячи рублей за тонну, на оптовом — на 0,6%, до 47,41 тысячи рублей за тонну. Цена на авиакеросин в аэропортах продолжила расти, она увеличилась на 0,6%, до 57,438 тысячи рублей за тонну. При этом в опте авиакеросин начал дешеветь. Он потерял в цене 1,3% и стоит 46,241 тысячи рублей за тонну.