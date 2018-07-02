Посол Белоруссии прокомментировал ограничение поставок молочных продуктов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Белоруссия поставляет в Россию только качественную молочную продукцию — она не отличается от продуктов, которые идут на белорусский рынок или в другие страны, заявил в интервью РИА Новости посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко.

"Я хотел бы всем еще раз сказать — Беларусь поставляла, поставляет и будет поставлять только качественную молочную продукцию на российский рынок, и никоим образом мы не можем, не должны и не будем терять нашего российского потребителя. Тем более потребность в качественной молочной продукции есть, и кто, как не мы, должны замещать свободные емкости рынка России", — сказал Петришенко.

Он указал, что и на белорусский рынок, и в другие страны поставляются абсолютно одинаковые товары. "Мы поставляем более в 90 стран мира, и нигде мы не получали столько претензий, сколько мы получаем от Россельхознадзора. И, по нашему мнению, они не всегда адекватные и обоснованные с точки зрения четкого соблюдения норм и правил, и параметров существующих в нашем Евразийском экономическом союзе", — отметил дипломат.

Ограничение поставок молочной продукции из Белоруссии в Россию CC0 / Public Domain / Депутаты Парламентского Собрания добиваются отмены роуминга между РФ и РБ

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

Уже 9 июня Россельхознадзор сообщил о подписании с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии "дорожной карты" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. С 11 июня российская служба приступила к отмене ограничений на поставки с ряда белорусских предприятий. Сейчас право на поставки в РФ имеют шесть компаний Белоруссии.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 июля в 10.00 мск.