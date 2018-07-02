Медведев подписал решение о создании ТОР "Ростов" в Ярославской области

ГОРКИ, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал решение о создании территории опережающего развития "Ростов".

"Я подписал решение о создании территории опережающего социально-экономического развития "Ростов" в одноименном городе Ярославской области", — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что Ростов является моногородом, основная деятельность которого связана с градообразующим предприятием оптико-механическим заводом.

"Нужно создавать новые возможности для работы и жизни в этом прекрасном старинном городе, одном из древнейших на нашей земле. Мы, формируя такую территорию, диверсифицируем экономику Ростова — нужно привлекать новые инвестиции. Как я знаю, уже подписано несколько рамочных соглашений с инвесторами о реализации проектов", — сказал глава правительства.