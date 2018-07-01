От акцизов до ОСАГО: что изменится в жизни россиян с 1 июля

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Июль ознаменуется для россиян многочисленными новшествами в самых разных сферах. Вырастут тарифы на коммунальные услуги и цены на сигареты. Власти усилят контроль за банковскими счетами и составом молочной продукции, а водителям уже не удастся скрыть от полиции алкогольное опьянение. О том, что меняется в стране с 1 июля, — в материале РИА Новости.

Рост тарифов ЖКХ — четыре процента



Пожалуй, первое, к чему следует подготовиться, это ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги. В среднем по стране услуги ЖКХ подорожают на четыре процента. Но в разных регионах будет по-разному. Больше всего тарифы повысятся в Санкт-Петербурге и Якутии — на шесть процентов. Также в лидерах Башкортостан, Кемеровская, Нижегородская и Кировская области.

Увеличение тарифов на ЖКХ с 1 июля, а не с начала года, по мнению чиновников, должно сдерживать инфляцию. По данным Росстата, потребительская инфляция в России в 2017 году была рекордно низкая — 2,5%. А за первые пять месяцев 2018-го и того меньше — 2,4%.

Жители большинства регионов с 1 июля познакомятся с еще одним новшеством — должна заработать давно обещанная государственная информационная система ЖКХ (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе это произойдет только через год).

Коммунальщикам теперь придется выкладывать в интернет информацию, которую раньше они не "светили". В частности — договоры и акты приемки работ по дому, а также сметы — куда и на что пойдут деньги.

Гражданам будет легче контролировать коммунальщиков, а кроме того, в ГИС ЖКХ можно через личный кабинет посмотреть всю историю начислений и платежей за жилищно-коммунальные услуги и там же их оплатить.

Акцизом по курильщикам

Курение в России становится все более дорогим удовольствием — власти год за годом планомерно повышают акцизы на табак, отучая население от вредной привычки.

Ставки акцизов на сигары, сигариллы, нагревательный табак и другую табачную продукцию подняли с января. В июле дело дойдет и до сигарет — акциз на одну тысячу штук вырастет на десять процентов — с 1562 до 1718 рублей.

Для потребителей это означает, что с июля за пачку придется выложить примерно на пять рублей больше, чем в июне, — в среднем 95 рублей. В Минздраве не исключают, что к 2022 году доля акциза в розничной цене сигарет вырастет с нынешних 41% до 70%.

Помогает ли это в борьбе с курением? Социологи утверждают, что курильщиков действительно поубавилось. Например, в исследовательском холдинге "Ромир" подсчитали, что за пять лет число потребителей табачных изделий в России сократилось почти на треть.

В 2013 году курили 40% россиян, в 2017-м — 26%. В то же время потребители все чаще выбирают альтернативу классическим табачным изделиям — как правило, электронные сигареты и кальян.

Откуда деньги?

С 1 июля 2018 года налоговая сможет отслеживать поступление денег на счета россиян, и гражданам придется доказывать, что те или иные денежные средства, пришедшие на банковский счет, не являются доходом. При отсутствии доказательств ФНС предоставляется право самостоятельно облагать эти средства подоходным налогом и к тому же штрафовать за неуплату НДФЛ.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс заранее обрастали страшилками: мол, отныне все неопознанные поступления могут расценить как доход, облагаемый налогом. Но в ФНС уточнили: новшества коснутся только счетов в драгоценных металлах. А если на карту вернули долг или пришли деньги за проданный холодильник — этим средствам ничто не угрожает.

Речь идет о том, что на металлических счетах могут быть металлы или их денежный эквивалент, поясняют юристы. Налоговая вправе получить по ним информацию, списать деньги в счет задолженностей по налогам и блокировать.

Кроме того, с 1 июля российские банки начнут сбор биометрических данных клиентов. Предполагается, что это избавит от необходимости посещения банковского офиса: любые услуги можно будет получить не выходя из дома.

Дольщики под защитой

Важные изменения ожидаются в судьбе участников долевого строительства жилья. Чтобы минимизировать риски, правительство решило запретить с 1 июля прямые продажи жилья в строящихся (то есть не принятых госкомиссией) домах.

Застройщику придется выбрать, по какой схеме продавать квартиры: через банковское сопровождение или счета эскроу, которые станут обязательными с 1 июля 2019 года.

© Главгосстройнадзор Московской области Долгострой в Одинцовском районе © Главгосстройнадзор Московской области Долгострой в Одинцовском районе

Банковское сопровождение означает, что застройщик обязан открыть счет на каждое разрешение на строительство в одном из уполномоченных банков (сейчас их 25). Оплата недостроенных квартир наличными запрещается.

Деньги покупателя должны перечисляться строго на расчетный счет той новостройки, где он приобретает квартиру. Это требование касается и тех домов, которые по состоянию на 1 июля 2018 года уже находятся на стадии строительства. Если такого счета нет, договоры долевого участия зарегистрировать нельзя.

Использование эскроу-счета подразумевает, что покупатель строящегося жилья передает деньги банку, который хранит их у себя и передает застройщику только после ввода дома в эксплуатацию и выдачи дольщику ключей от квартиры.

"Эскроу-счета однозначно сработают — особенно с учетом того, что сейчас происходит в сфере долевого строительства и заключения договоров ДДУ — и защитят права покупателей", — сказал РИА Новости Владимир Анников, юрист Европейской юридической службы. Застройщикам же, по его словам, придется плотнее взаимодействовать с банками, чтобы финансировать долевое строительство.

Жир на чистую воду

Серьезные поправки затронут техрегламенты производства молочных продуктов — производителям уже не удастся ввести покупателя в заблуждение. В частности, на упаковках появится информация о содержании заменителей молочного жира, изготовленных на основе растительных масел.

© РИА Новости / Максим Богодвид Соя, овес и миндаль: что и зачем пьют вместо молока сегодня © РИА Новости / Максим Богодвид Соя, овес и миндаль: что и зачем пьют вместо молока сегодня

Эти сведения должны публиковаться в информационное поле, специально выделенное на упаковке или этикетке, контрастным по цвету шрифтом. И сразу ясно, берем мы с полки молоко или молокосодержащую продукцию и в каком сыре есть заменители натурального молочного жира.

Кроме того, при маркировке молокосодержащих продуктов запретят использовать фирменные наименования.

То есть сыр, в котором есть немолочные жиры, нельзя будет называть "сырным" или "сыроподобным" продуктом. Название получится длинным, но информативным: "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, сделанный по технологии сыра".

Новый ОСАГО и ни грамма спиртного

Согласно указанию Центробанка, с июля форма полиса ОСАГО — едина для бумажной и электронной версии. QR-код представит информацию о транспортном средстве, данные о владельце машины и периоде разрешенной эксплуатации по страховке.

Другое нововведение для участников дорожного движения — с 3 июля уровень содержания алкоголя в организме водителя определяется с помощью как алкотестера, так и анализа крови. Если у водителя выявят 0,3 и более грамма спирта на литр крови, его признают находящимся в состоянии алкогольного опьянения с соответствующей административной ответственностью.

Ранее закон говорил лишь об алкотестере, измеряющем пары алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Новая норма не отменяет этот метод, и он может использоваться параллельно.