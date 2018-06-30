В Польше заявили о праве требовать от России снижения цен на газ

ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Стокгольмский арбитраж признал право польской нефтегазовой компании PGNiG требовать снижения цены на российский газ, говорится в сообщении пресс-службы польской компании.
"Суд удовлетворил ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения контрактной цены и отверг формальные доводы "Газпрома", направленные на поддержание существующих, нерыночных условий оплаты в Ямальском контракте. Мы с удовлетворением принимаем решение суда, подтверждающее право PGNiG к снижению контрактной цены, и мы ожидаем ее снижения до уровня рыночной цены в более поздней стадии разбирательства", — цитирует пресс-служба главу PGNiG Петра Вожняка.
В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка.