Король Саудовской Аравии согласился с предложением Трампа по добыче нефти

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора согласился с предложением увеличить добычу нефти в пределах двух миллионов баррелей.

"Только что поговорил с королем Саудовской Аравии Салманом и объяснил ему, что из-за беспорядков и нарушений в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до двух миллионов баррелей, чтобы компенсировать разницу… Он согласился", — написал Трамп в своем Twitter.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч. Причем 22 июня Трамп в своем Twitter призывал страны ОПЕК существенно увеличить добычу нефти, чтобы сдерживать цены.