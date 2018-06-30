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Экономика

Налоговая служба опровергла слухи о "тотальном контроле" банковских счетов

(обновлено: 03:50 30.06.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы. Архивное фотоТабличка на здании Федеральной налоговой службы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Федеральная налоговая служба не будет тотально контролировать банковские счета россиян и начислять налоги на средства, поступившие на карты. Граждане, получающие доходы, с которых не уплачивается налог, должны сами их декларировать и платить НДФЛ, заявил РИА Новости замглавы контрольного управления ФНС Константин Новоселов.

Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представитель ФНС прокомментировал распространившуюся в соцсетях информацию о том, что с 1 июля налоговая служба сможет отслеживать денежные переводы граждан с карты на карту, запрашивать у граждан сведения о том, почему и с какой целью был сделан перевод.

"Право запрашивать информацию о движении средств по счетам физлиц, в том числе о карточных переводах, у нас есть давно – еще с 1 июля 2014 года. Однако такой запрос может быть сделан, только если в отношении этого физлица проводится налоговая проверка и при наличии согласия вышестоящего налогового органа. Например, если у нас есть информация, что гражданин занимается незаконной предпринимательской деятельностью и получает доход. Или если этот факт выявился в ходе проверки компании или ее контрагентов", — пояснил Новоселов.

"В основном это касается получения доходов в крупных размерах, ситуаций с незаконным обналичиванием денежных средств, схем уклонения от уплаты налогов и прочих", — уточнил он.

Старые новые нормы

Министерство финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Представитель ФНС напомнил, что с 1 июня текущего года действительно вступили в силу поправки в статью 86 Налогового кодекса, в соответствии с которыми налоговая служба может запрашивать в банках информацию о счетах физлиц, открытых в драгоценных металлах. "Никаких новых полномочий с 1 июля в этой части налоговым органам не предоставлялось", – сказал он.

Более того, даже если в рамках проверки налоговики найдут на счетах граждан какие-то средства, это еще не значит, что на них будет автоматически начислен налог.

"Не всегда средства, которые поступают на карты физлиц, автоматически можно признать доходом. Даже если в рамках проверки какого-то лица мы получим информацию о регулярном поступлении на карту гражданина денежных средств, чтобы начислить налог, нам придется сначала доказать, что этот доход получен от предпринимательской деятельности", — сказал Новоселов. При этом сами граждане по умолчанию не должны доказывать происхождение средств на карте. Собирать доказательства налоговикам придется самим.

Недобросовестные предприниматели, которые все-таки будут пойманы в ходе проверки, тоже, кстати, не будут платить налог со всей суммы на карте. "У такого гражданина появится возможность учесть и соответствующие расходы, и только в этом случае можно определить налоговую базу, с которой должен быть исчислен и уплачен налог", – уточнил представитель ФНС.

Разумеется, физические лица – предприниматели, а также в определенных случаях и граждане, не обладающие статусом ИП, в установленном порядке сами должны декларировать свои доходы и платить с них налоги. Этот порядок установлен Налоговым кодексом.

Все перепутали

Банковская карта. Архивное фото
© Fotolia / Santiago Cornejo
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О том, что никаких изменений в этой части в законодательство не вносится, и банковские счета и карты россиян не будут тотально контролироваться, РИА Новости подтвердили и в крупнейших розничных банках.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее сообщил, что ему неизвестно ни о каких намерениях государства внести изменения в регулирование личных платежей. Авторы этой "новости", по его словам, случайно или намеренно все перепутали.

В банке "Открытие" агентству подтвердили, что последние изменения в Налоговый кодекс, вступившие в силу с 1 июня текущего года, не имеют никакого отношения к контролю за денежными переводами граждан с карты на карту, а касаются контроля за счетами, открытыми в драгоценных металлах.

Такие счета с точки зрения налогового контроля теперь приравняли к обычным банковским счетам. Так, например, если гражданин имеет большие долги по налогам, на его банковские счета может быть обращено взыскание. А если средств на его рублевых или валютных счетах окажется недостаточно для погашения долга перед государством, теперь их можно будет взыскать и с металлических счетов.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тузик Дворовый
Угу помнится в своё время налоги для самозанятых тоже опровергали, сам Путин говорил что мол не будет такого.
03:59
30.06.2018
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30 июня 17:00
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Франция
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Аргентина
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