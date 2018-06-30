Российские бюджетники и студенты с 1 июля выйдут в "Мир"

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Бюджетники и студенты с 1 июля не смогут получать выплаты от государства на карты международных платежных систем Visa и MasterCard — их зарплаты и стипендии теперь будут перечисляться на карты "Мир".

Этот переход не будет болезненным, поскольку за четыре года санкционного давления Россия создала собственную надежную инфраструктуру, которая обслуживает уже почти всех бюджетников страны.

Для пенсионеров закон предусматривает переходный период на два года – по окончании срока действия их карты будут меняться на карты "Мир".

Разговоры о необходимости создания в России национальной платежной инфраструктуры велись давно, но власти перешли от слов к делу в 2014 году после того, как из-за санкций Visa и MasterCard отключили несколько российских банков от своих систем.

Перешли досрочно

Таким образом, обязательными держателями карт "Мир" становятся военнослужащие, врачи, учителя и все чиновники, включая депутатов Госдумы, сенаторов, а также президента и премьер-министра.

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков уточнил РИА Новости, что все депутаты на эту карту перешли досрочно — еще в июне.

"На карты "Мир" уже переведено порядка 95% работников бюджетной сферы, и эта цифра увеличивается ежедневно. Банки продолжают работу с клиентами в рамках зарплатных проектов для выполнения законодательных требований", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Массовый переход бюджетников на карты "Мир" начался еще в прошлом году, по данным ЦБ, на конец 2017 года картой пользовалось почти 17 миллионов работников этой сферы.

Основная часть работников бюджетной сферы, получающих выплаты на карты Сбербанка, уже получили карты "Мир" — это 10 миллионов человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"На текущий момент абсолютное большинство клиентов ВТБ, являющихся сотрудниками бюджетных организаций, оформили карту "Мир". Переход на карты "Мир" проходит в штатном режиме", — подтвердили в пресс-службе ВТБ.

Вместе с тем, Национальная система платежных карт (НСПК) поставила себе задачу до середины 2020 года эмитировать около 70 миллионов карт. Всего на сегодняшний день выпущено уже 37 миллионов карт "Мир", что составляет почти 15% от общего количества карт в России. Более 150 банков эмитируют эти карты, почти 350 – являются участниками системы.

"Мирная" жизнь

Для получения выплат на карты "Мир" работникам бюджетной сферы необходимо написать по месту трудоустройства заявление о перечислении зарплаты. Если деньги переводятся на карты других платежных систем, в соответствии с новыми правилами банк не сможет разрешить зачисление средств на эти счета.

В этом случае банк будет вынужден вернуть деньги обратно организации, если получатель в течение 10 дней лично не предоставит в кредитную организацию распоряжение о том, куда ему их зачислить. Кроме того, в течение этого срока он может получить деньги наличными в кассе своего предприятия.

Для пенсионеров ситуация выглядит проще: полностью на "Мир" они перейдут до июля 2020 года, у них сохранится право самим выбирать способ получения пенсии: доставку на дом, в кассе или со счета любого банка.

Для этой категории граждан карта будет бесплатной. По данным Пенсионного фонда России, пенсионеров в стране насчитывается 43,6 миллиона человек.

Для остальных бюджетников стоимость обслуживания определяется условиями договора с банком, нередко расходы берет на себя сама организация.

В ПФР неоднократно заявляли, что в связи со вступлением в силу закона беспокоиться пенсионерам не о чем.

"Переход на карты "Мир" происходит постепенно. Нынешним пенсионерам, которые получают пенсии и иные социальные выплаты на карты других платежных систем, карты "Мир" будут выданы по истечении срока действия нынешних до 1 июля 2020 года. Таким образом, переход на карты "Мир" на выплатах не отразится", — заявили в пресс-службе ПФР.

Однако закон предусматривает ряд исключений — для некоторых выплат от государства иметь карты "Мир" необязательно, например, для налоговых вычетов, материнского капитала и остальных выплат, которые гражданин получает реже одного раза в год. Карта не нужна и для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ, дипломатов и сотрудников межгосударственных организаций.

Катастрофы не будет

Опрошенные РИА Новости эксперты подтвердили, что банковская система готова к обязательному переходу бюджетников на "Мир", так как все сроки были обозначены давно и не стали для рынка неожиданностью. В НСПК добавили, что снять наличные с карты "Мир" можно в любом банкомате, а оплатить товары и услуги везде, где принимают любые карты.

За пределами России "Мир" уже принимают в Армении, ведутся переговоры с другими участниками Евразийского экономического союза и странами, которые чаще всего посещают туристы из России.

Тем не менее, переход бюджетников на "Мир" — масштабный проект, поэтому небольшие технические трудности неизбежны.

"Возможно, будут шероховатости, но связаны они будут в основном с корректностью предоставления новых счетов бюджетной организацией при предоставлении ведомости на зачисление выплат", — считает директор департамента розничного бизнеса банка СДМ Анна Стекольникова.

"Эти даты были известны с прошлого года, поэтому переход не будет таким катастрофичным, как может казаться. Все постепенно переходили, просто остались те, кто по каким-то причинам затягивал", — согласна председатель правления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева.

"Коллапса при выплате зарплат бюджетникам за июнь 2018 года не произойдет, поскольку большинство государственных и околобюджетных структур перевели своих сотрудников на карты "Мир" еще в конце 2017 года", — отметил банковский аналитик "Эксперт РА" Иван Уклеин.

Здоровая конкуренция

Крупные международные платежные системы сошлись во мнении, что здоровая конкуренция на рынке с приходом карты "Мир" в итоге создаст преимущества для клиента, вместе с тем выразили готовность отстаивать рыночные позиции.

В Visa подчеркнули партнерскую роль российской компании, которая помогла ей успешно реализовать сервис мобильных платежей.

"Карты "Мир" — наш конкурент, но при росте рынка на 15-20% в год появление еще одного игрока не должно сильно пугать или расстраивать. Конкуренция полезна для всех участников. Если вспомнить, что только 35% трат по картам происходит в торговых точках, что это означает для нас? И нам, и другим игрокам есть где развернуться", — сказала в интервью РИА Новости гендиректор Visa в России Екатерина Петелина.

В MasterCard согласны, что наличие большого количества участников позволит рынку безналичных платежей успешно развиваться.

"Мы работаем в России более 20 лет, это один из приоритетных рынков для нашей компании. У нас, как и раньше, есть интересные продукты, сервисы и решения для самых разных категорий клиентов, включая и предложения для тех, кто работает в бюджетной сфере", — отметил глава MasterCard в России Алексей Малиновский.

Обаева из "Национального платежного совета" полагает, что единственным неудобством для держателей карт "Мир" пока является отсутствие такой же широкой программы лояльности, как у зарубежных конкурентов.

Впрочем, НСПК не намерена ограничиваться лишь госсектором и работает над собственными программами лояльности. Глава НСПК Владимир Комлев в интервью РИА Новости говорил, что планируется сделать на базе "Мира" универсальный проездной для ряда российских мегаполисов, активно внедрять кэшбэк, развивать бесконтактные платежи и расширять географию покрытия. Он уверен, что после 2020 года "Мир" станет коммерчески успешным проектом.

"Мы видим, что спрос на карты "Мир" растет, чему способствует широкая сеть приема на территории России и программа лояльности, позволяющая одновременно получать бонусы от банка и от партнеров НСПК", — заключили в ВТБ.